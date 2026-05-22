فنزويلا توافق على تدريب جوي أمريكي فوق كراكاس

كراكاس-سانا



أعلنت الحكومة الفنزويلية السماح للولايات المتحدة بتنفيذ تدريب جوي فوق العاصمة كراكاس، في إطار استعدادات تتعلق بإخلاء السفارة الأمريكية عند حالات الطوارئ.



ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل قوله في بيان بثه التلفزيون الرسمي: إن السلطات الفنزويلية وافقت، بناءً على طلب السفارة الأمريكية، على إجراء تدريب على الإخلاء يوم السبت المقبل، تحسباً لحالات طبية طارئة أو أحداث كارثية محتملة.



وأوضح خيل أن التدريب سيتضمن تحليق طائرتين فوق مدينة كراكاس وهبوطهما داخل منشآت السفارة الأمريكية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الترتيبات الأمنية واللوجستية الخاصة بالسفارة.



ويعد السماح بهذا التحليق مؤشراً على التحول الذي تشهده العلاقات بين واشنطن وكراكاس خلال الأشهر الأخيرة، عقب التطورات السياسية التي شهدتها فنزويلا مطلع العام الجاري، حيث تم استئناف العلاقات الدبلوماسية رسمياً في آذار الماضي، وخفّفت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي، ومنحت تراخيص لشركات أجنبية للعمل في البلاد.