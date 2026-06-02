الصحة اللبنانية: 4 قتلى وعشرات الجرحى ضحايا العدوان الإسرائيلي على مستشفى جبل عامل

لبنان الصحة اللبنانية: 4 قتلى وعشرات الجرحى ضحايا العدوان الإسرائيلي على مستشفى جبل عامل

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط مستشفى جبل عامل، بلغت أربعة قتلى، و127 جريحاً بينهم 37 من الطاقم الطبي.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة قوله في بيان: إن من بين المصابين 4 أطباء و27 ممرضاً و8 موظفين، إضافة إلى أضرار جسيمة أصابت طوابق المستشفى وموقف السيارات.

وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء “ما هو إلا تجسيد إضافي لشريعة الغاب التي يطبقها العدو الإسرائيلي بحذافيرها، متجاوزاً كل ما أقره المجتمع الدولي من قوانين وشرائع وقرارات”.

واستهدفت غارات إسرائيلية أمس الإثنين، مباني بمحاذاة مستشفى جبل عامل في صور.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، اعتداءاتها على البلدات ‏والمدن اللبنانية، وأوقعت تسعة قتلى بينهم سوريان، إضافة إلى عشرات ‏الجرحى.‏

خروقات إيرانية وتصعيد إسرائيلي يفتحان أبواب الشرق الأوسط على مرحلة أخطر
ذوبان متسارع يهدد مليارات البشر.. العالم يحيي يوم الأنهار الجليدية
الصفدي وروبيو يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان
رئيس كوريا الجنوبية يطالب بإقرار ميزانية إضافية سريعاً لمواجهة تداعيات الحرب
الاتحاد الأوروبي يفرض قيوداً على منح التأشيرات للروس
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك