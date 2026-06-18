الشرطة الكندية تحقق في تخريب مسجد بكيبيك وإدانات واسعة للحادث

5230f570 e6a1 4908 801a 3f29dfeb4a52 الشرطة الكندية تحقق في تخريب مسجد بكيبيك وإدانات واسعة للحادث

أوتاوا-سانا‏

أعلنت الشرطة في مقاطعة كيبيك الكندية فتح تحقيق في حادثة تخريب طالت أحد المساجد خلال ساعات فجر الأربعاء بالتوقيت ‏المحلي، ما أثار إدانات واسعة واستنكاراً من الجالية المسلمة ومؤسسات محلية.‏

وذكر موقع “كندا نيوز 24″، نقلاً عن مسؤول المسجد محمد توبال، أن المصلين الذين وصلوا لأداء صلاة الفجر عثروا على حجارة ‏متناثرة، وزجاج محطم داخل المبنى.‏

وأظهرت كاميرات المراقبة شخصاً ملثماً وهو يرشق المسجد بأجسام عند نحو الساعة الـ 1:45 فجراً بالتوقيت المحلي.‏

وأكدت إدارة المسجد أن الجالية المسلمة لن تسمح بأن ينعكس الحادث في شكل خوف أو انقسام، داعيةً إلى تعزيز التضامن والوحدة ‏بين مختلف مكونات المجتمع.‏

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