الشرطة الكندية تحقق في تخريب مسجد بكيبيك وإدانات واسعة للحادث

أوتاوا-سانا
أعلنت الشرطة في مقاطعة كيبيك الكندية فتح تحقيق في حادثة تخريب طالت أحد المساجد خلال ساعات فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي، ما أثار إدانات واسعة واستنكاراً من الجالية المسلمة ومؤسسات محلية.
وذكر موقع “كندا نيوز 24″، نقلاً عن مسؤول المسجد محمد توبال، أن المصلين الذين وصلوا لأداء صلاة الفجر عثروا على حجارة متناثرة، وزجاج محطم داخل المبنى.
وأظهرت كاميرات المراقبة شخصاً ملثماً وهو يرشق المسجد بأجسام عند نحو الساعة الـ 1:45 فجراً بالتوقيت المحلي.
وأكدت إدارة المسجد أن الجالية المسلمة لن تسمح بأن ينعكس الحادث في شكل خوف أو انقسام، داعيةً إلى تعزيز التضامن والوحدة بين مختلف مكونات المجتمع.