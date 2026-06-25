المنظمة البحرية الدولية تعلّق خطة إجلاء السفن في مضيق هرمز إثر استهداف ناقلة بخليج عُمان

لندن-سانا

أعلنت المنظمة البحرية الدولية اليوم الخميس، تعليقاً مؤقتاً لخطة إجلاء السفن والبحارة من مضيق هرمز، وذلك في أعقاب هجوم استهدف سفينة في مياه خليج عُمان.

وأوضحت المنظمة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن الأمين العام أرسينيو دومينغيز قرر تعليق تنفيذ خطة الإجلاء التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن هذا القرار يهدف إلى “التحقق من استمرار توفر الضمانات الأمنية اللازمة للسفن المدرجة على قائمة الإخلاء، وجميع القطع البحرية المتواجدة في المنطقة”.

وأكد الأمين العام أن السفينة التي تعرضت للهجوم اليوم في خليج عمان لم تكن تبحر ضمن إطار خطة الإجلاء التي وضعتها المنظمة، مشدداً على أن “سلامة البحارة تظل أولوية قصوى”، وأن التعليق سيبقى سارياً إلى حين الحصول على مزيد من الوضوح” لضمان اتباع نهج منسق يكفل سلامة الملاحة الدولية.

وأشارت المنظمة إلى أن خطة الإخلاء تُنفذ بالتعاون مع الدول الأعضاء وقطاع النقل البحري، لافتةً إلى نجاح إجلاء عدة سفن بالفعل قبل وقوع الحادث، إلا أن الهجوم الأخير استدعى وقفاً مؤقتاً للعمليات ريثما تتضح الرؤية بشكل أشمل بشأن الأوضاع الأمنية في هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وكان الأمين العام للمنظمة البحرية قال أمس الأربعاء: إن عملية إجلاء نحو 11 ألف بحار عالقين في منطقة الخليج العربي نتيجة إغلاق مضيق هرمز، قد تستغرق “بضعة أسابيع” قبل أن تكتمل بشكل نهائي.