شركة صينية تطور مركبة طيران كهربائية ذاتية القيادة للربط بين المدن

بكين-سانا

أزاحت شركة صينية الستار عن طائرة كهربائية جديدة قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ومصممة لتقديم خدمات النقل الجوي المستقل بين المدن، في خطوة تعكس تسارع التوجه نحو توظيف تقنيات الطيران الكهربائي في قطاع النقل الذكي.

وأفادت قناة «ناوكا تي في» الروسية في تقرير لها اليوم الإثنين بأن شركة «إي هانغ» الصينية المتخصصة في تصنيع الطائرات المسيرة طوّرت الطائرة التي تحمل اسم «في تي 35»، حيث جرى عرض نموذجها الأولي في مدينة خفي الصينية، مبينةً أنها تمثل تطوراً مهماً في مجال النقل الجوي الحضري بين المدن.

وبحسب التقرير، تتميز الطائرة بقدرتها على الانتقال من نمط الإقلاع العمودي إلى الطيران الأفقي، ما يجعلها مناسبة للمسارات متوسطة وبعيدة المدى، وتعد من أبرز الابتكارات في قطاع الطيران الكهربائي وفق الشركة المطوِّرة.

وتتسع الطائرة لراكبين، وتعتمد على ثماني مراوح للإقلاع العمودي ومروحة دفع خلفية للطيران الأفقي، ما يتيح لها الهبوط على أسطح المباني ومواقف السيارات، كما زُوّدت بمقصورة مزودة بشاشة تعمل باللمس وإمكانية التحكم عبر الأوامر الصوتية، إضافة إلى أنظمة مستقلة لتعزيز سلامة الرحلة.

وتعتزم الشركة استخدام الطائرة ضمن خطط لإنشاء شبكة نقل جوي سريع تربط بين المناطق الاقتصادية الرئيسية في الصين، بما يسهم في تقليل الازدحام المروري والاعتماد على وسائل النقل التقليدية.