فريق من خبراء مجموعة البنك الدولي يزور فنزويلا‏‏

واشنطن-سانا
زار فريق من خبراء مجموعة البنك الدولي فنزويلا هذا الأسبوع، في أول زيارة من نوعها منذ استئناف العلاقات في نيسان الماضي بين كراكاس ومجموعة البنك الدولي التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.
وقالت مجموعة البنك الدولي في بيان، نقلته وكالة فرانس برس اليوم السبت: إن نائبة رئيس المجموعة لشؤون أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي سوزانا كورديرو غيرا قادت وفداً التقى الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز وفريقها الاقتصادي.
وأضاف البيان: إن المناقشات، التي جرت في أجواء وُصفت بالودية والبنّاءة، أتاحت للطرفين تبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية الأخيرة في فنزويلا، واستكشاف مجالات محتملة للتعاون في مجال المساعدة التقنية.
وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة العمل المشترك لتحديد مجالات ملموسة للتعاون التقني، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وكان كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أعلنا في السابع عشر من نيسان الماضي استئناف علاقاتهما مع فنزويلا، في خطوة تفتح المجال أمام كراكاس للحصول على دعم مالي دولي.