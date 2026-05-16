فريق من خبراء مجموعة البنك الدولي يزور فنزويلا‏‏

واشنطن-سانا

زار فريق من خبراء مجموعة البنك الدولي فنزويلا هذا ‏الأسبوع، في أول زيارة من نوعها منذ استئناف العلاقات ‏في نيسان الماضي بين كراكاس ومجموعة البنك الدولي ‏التي تتخذ من واشنطن مقراً لها‎.‎

وقالت مجموعة البنك الدولي في بيان، نقلته وكالة فرانس ‏برس اليوم السبت: إن نائبة رئيس المجموعة لشؤون ‏أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي سوزانا كورديرو ‏غيرا قادت وفداً التقى الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي ‏رودريغيز وفريقها الاقتصادي‎.‎

وأضاف البيان: إن المناقشات، التي جرت في أجواء ‏وُصفت بالودية والبنّاءة، أتاحت للطرفين تبادل وجهات ‏النظر حول التطورات الاقتصادية الأخيرة في فنزويلا، ‏واستكشاف مجالات محتملة للتعاون في مجال المساعدة ‏التقنية‎.‎

وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة العمل ‏المشترك لتحديد مجالات ملموسة للتعاون التقني، بما يخدم ‏التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد‎.‎

وكان كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أعلنا ‏في السابع عشر من نيسان الماضي استئناف علاقاتهما ‏مع فنزويلا، في خطوة تفتح المجال أمام كراكاس ‏للحصول على دعم مالي دولي‎.‎

