ثلاث سفن شحن تتعرض للاستهداف بمسيرات قبالة السواحل التركية في البحر الأسود

إسطنبول-سانا
تعرضت ثلاث سفن شحن تجارية أمس الخميس لهجوم بالطائرات المسيرة في مياه البحر الأسود، قبالة السواحل الشمالية لتركيا، دون وقوع إصابات بين أفراد طواقمها.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وكالة “تريبيكا” البحرية قولها: “إن السفن الثلاث كانت تبحر فارغة عندما جرى استهدافها قبالة ميناء سينوب التركي”، مشيرة إلى أن زوارق خفر السواحل التركية تدخلت على الفور لتأمين السفن المستهدفة، فيما أكدت المؤشرات الأولية سلامة جميع أفراد الأطقم البحرية.
وأوضحت الوكالة أن السفن المستهدفة هي السفينة “جيمس الثاني” التي تبحر تحت علم بالاو، والسفينتان “ألتورا” و”فيلورا” اللتان ترفعان علم سيراليون، مبينة أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات حتى الآن.
وتشهد منطقة البحر الأسود مواجهات واستهدافات متبادلة ومستمرة للملاحة البحرية وسفن الشحن منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، في شباط عام 2022.