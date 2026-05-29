ثلاث سفن شحن تتعرض للاستهداف بمسيرات قبالة السواحل التركية في البحر الأسود

إسطنبول-سانا

تعرضت ثلاث سفن شحن تجارية أمس الخميس لهجوم بالطائرات المسيرة في مياه البحر الأسود، ‏قبالة السواحل الشمالية لتركيا، دون وقوع إصابات بين أفراد طواقمها.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن وكالة “تريبيكا” البحرية قولها: “إن السفن الثلاث كانت تبحر فارغة ‏عندما جرى استهدافها قبالة ميناء سينوب التركي”، مشيرة إلى أن زوارق خفر السواحل التركية ‏تدخلت على الفور لتأمين السفن المستهدفة، فيما أكدت المؤشرات الأولية سلامة جميع أفراد الأطقم ‏البحرية.‏

وأوضحت الوكالة أن السفن المستهدفة هي السفينة “جيمس الثاني” التي تبحر تحت علم بالاو، ‏والسفينتان “ألتورا” و”فيلورا” اللتان ترفعان علم سيراليون، مبينة أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها ‏عن الهجمات حتى الآن.‏

وتشهد منطقة البحر الأسود مواجهات واستهدافات متبادلة ومستمرة للملاحة البحرية وسفن الشحن ‏منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، في شباط عام 2022.‏