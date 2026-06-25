مشروع إسرائيلي يهدف لتوسيع السيطرة على مواقع أثرية بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أثار مشروع قانون إسرائيلي يهدف إلى توسيع نطاق السيطرة على مواقع أثرية في الضفة الغربية، استياء وانتقادات واسعة بين الفلسطينيين، مؤكدين أنه بمثابة ضم لأراض جديدة، ويسعى إلى توسيع المستوطنات.



ونقلت وكالة رويترز عن وزير السياحة والآثار الفلسطيني هاني الحايك قوله اليوم الخميس: “بحجة حماية الآثار والتنقيبات والسيطرة عليها يهدف الاحتلال إلى توسيع السيطرة والاستيطان في هذه المناطق في عمق الأراضي الفلسطينية”.



وفي أيار الماضي، صدق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إقامة ما يسمى “سلطة التراث في الضفة الغربية”، والذي ينص على إخضاع إدارة المواقع الرومانية والبيزنطية ومواقع تعود لفترة الحملات الصليبية لوزارة تراث الاحتلال، ما يؤدي إلى سحب الإشراف على بعض المواقع الأثرية من السلطة الوطنية الفلسطينية.



وفي أواخر عام 2025 أعلنت سلطات الاحتلال عن خطة لضم حوالي 445 فداناً في قرية سبسطية في شمال الضفة الغربية، والتي تضم آثاراً تعود إلى القرن التاسع قبل الميلاد، إضافة إلى آثار من العصور الرومانية والبيزنطية والصليبية والعثمانية، وفقاً لما ذكره علماء الآثار، وهو على قائمة تمهيدية لإدراجه ضمن مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.



وأثار القرار استياء الفلسطينيين الذين يعتمدون بشكل كبير على السياحة المرتبطة بالموقع الأثري في القرية، والذين باتوا يعانون تراجع الحركة السياحية في المنطقة بسبب الممارسات الإسرائيلية فيها، في حين أكد مسؤولون محليون أن ذلك أثر سلباً على حوالي خمسة آلاف شجرة زيتون تنمو في بساتين القرية.



وفي هذا السياق، أشار نائب رئيس بلدية سبسطية نزار كايد، إلى أن الإسرائيليين يقومون بضم المنطقة التي فيها مياه وطرق وآثار، ليصبح سكانها بدون أي موارد، وذلك كجزء من التوسع الاستيطاني.



وتعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم الدول، المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، إذ تنتهك البند الرابع من اتفاقية جنيف الذي يحظر نقل السكان المدنيين إلى أراض محتلة.



ويستهدف الاحتلال من خلال هذه السياسات تغيير المعالم التاريخية العربية والهوية الديموغرافية للضفة، وسلب مزيد من الأراضي، بما يقوّض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.