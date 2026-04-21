البرلمان العربي يدين محاولات استهداف أمن واستقرار الإمارات

البرلمان العربي

القاهرة-سانا

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بأمن واستقرار دولة الإمارات.

وأكد اليماحي في بيان اليوم الثلاثاء، التضامن الكامل مع الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها في مواجهة أي تهديدات تمس سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها والمقيمين على أراضيها.

وشدد اليماحي على الموقف الثابت للبرلمان العربي في رفض كل أشكال التطرف والإرهاب، وخاصة التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية، داعياً إلى توحيد الجهود العربية والدولية في التصدي لتلك الظاهرة.

وكان جهاز أمن الدولة في الإمارات أعلن أمس، تفكيك تنظيم إرهابي مرتبط بإيران كان يخطط لزعزعة أمن واستقرار البلاد.

