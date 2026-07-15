أكثر من 246970 قتيلاً وجريحاً جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع ‏من تشرين الأول 2023، إلى 73246 قتيلاً، و173727‏جريحاً.‏



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن ‏مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 قتيلاً و18 إصابة.

وأشارت إلى أنّ إجمالي عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول ‏الماضي ارتفع إلى 1.123 قتيلاً، والإصابات إلى 3.616 إصابة.‏



وأوضحت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ‏في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه ‏اللحظة.‏

‏ ‏

وكان خمسة فلسطينيين، أربعة منهم من عائلة واحدة، قتلوا في وقت سابق اليوم بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948.