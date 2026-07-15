أكثر من 246970 قتيلاً وجريحاً جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا
ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 73246 قتيلاً، و173727جريحاً.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 قتيلاً و18 إصابة.
وأشارت إلى أنّ إجمالي عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1.123 قتيلاً، والإصابات إلى 3.616 إصابة.
وأوضحت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
وكان خمسة فلسطينيين، أربعة منهم من عائلة واحدة، قتلوا في وقت سابق اليوم بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948.