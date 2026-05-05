سنتكوم: 51 سفينة حولت مسارها في إطار الحصار المفروض على إيران

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الثلاثاء، أنها وجهت 51 سفينة بالعودة أو تغيير مسارها منذ بدء الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران، والذي دخل حيز التنفيذ في الـ 13 من نيسان الماضي.

وقالت سنتكوم في تدوينة على منصة إكس: “وجهنا 51 سفينة للعودة أو التوجه إلى الموانئ لمنعها من الوصول إلى إيران أو مغادرتها”.

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” الأدميرال براد كوبر أكد أمس، أن الحصار الأمريكي الذي يمنع السفن من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية لا يزال ساري المفعول، وأن نتائجه فاقت التوقعات.