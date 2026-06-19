شركة أسترالية تفوز بعقد لتوريد أنظمة مضادة للمسيّرات وتطوير أسلحة ليزر

كانبيرا-سانا‏

أعلنت شركة إلكترو أوبتيك سيستمز الأسترالية، أنها حصلت على طلبية بقيمة 124 مليون ‏دولار لتوريد نظام أسلحة يُدار عن بعد مضاد للطائرات المسيّرة، إلى جانب دخولها في ‏اتفاقية مشروع مشترك لتصنيع أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة وأسلحة ليزر عالية ‏الطاقة، ما دفع سهم الشركة إلى تسجيل أفضل أداء يومي له في ستة أشهر.‏

ونقلت وكالة رويترز عن الشركة المتخصصة في تقنيات الدفاع قولها: إنها ستزود شركة ‌‏”غينيريشن 5″ الإماراتية، المصنعة لمعدات الدفاع، بنظام “سلينغر” للأسلحة المُدارة عن ‏بعد والمخصص لمكافحة الطائرات المسيّرة.‏

وأضافت: إنها وقعت اتفاقية مشروع مشترك ملزمة ومشروطة مع “غينيريشن 5” لتصنيع ‏وتوزيع أسلحة ليزر عالية الطاقة بقدرة تتراوح بين 200 و300 كيلوواط، إضافة إلى ‏الأنظمة الحالية المضادة للطائرات المسيّرة.‏

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة وصلت إلى 20.5 بالمئة، في أفضل جلسة تداول منذ ‏منتصف كانون الأول، لتسجل أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين.‏

وأوضحت الشركة أن مساهمة رأس المال في المشروع المشترك ستكون مناصفة مع ‏الشريك الإماراتي، مشيرة إلى أن المشروع سيوفر إمكانية توسيع الطلبيات من خلال ‏برامج التطوير والإنتاج الخاصة بأسلحة الليزر.‏

ومن المتوقع أن يبدأ المشروع المشترك في تحقيق أرباح للشركة التي تتخذ من كانبيرا ‏مقراً لها اعتباراً من عامي 2027 أو 2028.‏

وباتت الطائرات المسيّرة، عنصراً محورياً في العمليات العسكرية، بفضل كلفتها ‏المنخفضة وقدرتها على تنفيذ مهام الاستطلاع والهجوم بدقة وسرعة، ما دفع معظم دول ‏العالم لاقتناء أصناف متنوعة منها، حيث أعلنت دول الاتحاد الأوروبي في منتصف ‏نيسان الماضي إطلاق مبادرة الدفاع الأوروبية ضد الطائرات دون طيار (إي دي دي ‏آي) المسيرة، في تحول استراتيجي يهدف إلى تعزيز قدرات الإنتاج الصناعي لأنظمة ‏الطائرات غير المأهولة وتطوير وسائل التصدي لها.‏