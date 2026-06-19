شركة أسترالية تفوز بعقد لتوريد أنظمة مضادة للمسيّرات وتطوير أسلحة ليزر

كانبيرا-سانا
أعلنت شركة إلكترو أوبتيك سيستمز الأسترالية، أنها حصلت على طلبية بقيمة 124 مليون دولار لتوريد نظام أسلحة يُدار عن بعد مضاد للطائرات المسيّرة، إلى جانب دخولها في اتفاقية مشروع مشترك لتصنيع أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة وأسلحة ليزر عالية الطاقة، ما دفع سهم الشركة إلى تسجيل أفضل أداء يومي له في ستة أشهر.
ونقلت وكالة رويترز عن الشركة المتخصصة في تقنيات الدفاع قولها: إنها ستزود شركة ”غينيريشن 5″ الإماراتية، المصنعة لمعدات الدفاع، بنظام “سلينغر” للأسلحة المُدارة عن بعد والمخصص لمكافحة الطائرات المسيّرة.
وأضافت: إنها وقعت اتفاقية مشروع مشترك ملزمة ومشروطة مع “غينيريشن 5” لتصنيع وتوزيع أسلحة ليزر عالية الطاقة بقدرة تتراوح بين 200 و300 كيلوواط، إضافة إلى الأنظمة الحالية المضادة للطائرات المسيّرة.
وارتفعت أسهم الشركة بنسبة وصلت إلى 20.5 بالمئة، في أفضل جلسة تداول منذ منتصف كانون الأول، لتسجل أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين.
وأوضحت الشركة أن مساهمة رأس المال في المشروع المشترك ستكون مناصفة مع الشريك الإماراتي، مشيرة إلى أن المشروع سيوفر إمكانية توسيع الطلبيات من خلال برامج التطوير والإنتاج الخاصة بأسلحة الليزر.
ومن المتوقع أن يبدأ المشروع المشترك في تحقيق أرباح للشركة التي تتخذ من كانبيرا مقراً لها اعتباراً من عامي 2027 أو 2028.
وباتت الطائرات المسيّرة، عنصراً محورياً في العمليات العسكرية، بفضل كلفتها المنخفضة وقدرتها على تنفيذ مهام الاستطلاع والهجوم بدقة وسرعة، ما دفع معظم دول العالم لاقتناء أصناف متنوعة منها، حيث أعلنت دول الاتحاد الأوروبي في منتصف نيسان الماضي إطلاق مبادرة الدفاع الأوروبية ضد الطائرات دون طيار (إي دي دي آي) المسيرة، في تحول استراتيجي يهدف إلى تعزيز قدرات الإنتاج الصناعي لأنظمة الطائرات غير المأهولة وتطوير وسائل التصدي لها.