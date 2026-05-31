مصرع 5 أشخاص إثر انهيار خلال عملية تعدين غير قانونية في جنوب غرب الصين

بكين-سانا

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر بجروح، اليوم الأحد، إثر انهيار وقع خلال أنشطة تعدين غير قانونية في محافظة هويتسه بمقاطعة يوننان جنوب غرب الصين.

وذكرت وكالة شينخوا، أن الحادث وقع في قرية بايوو التابعة لبلدة ناقو بمحافظة هويتسه، وأُطلقت عمليات إنقاذ واسعة النطاق، تمكنت خلالها من انتشال جميع الأشخاص الستة الذين كانوا محاصرين تحت الأنقاض.

وأفادت السلطات بأن 5 من المصابين فارقوا الحياة متأثرين بإصاباتهم، فيما وصفت الحالة الصحية للناجي الوحيد بالمستقرة.

وأكدت الجهات المعنية أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد أسباب الحادث وملابساته.

وكان 82 عاملاً لقوا مصرعهم الأسبوع الماضي، جراء انفجار منجم للفحم بمقاطعة شانشي شمال الصين.

