منظمات إقليمية تدعو لوقف الاستيطان الإسرائيلي ورفع القيود عن عمل المنظمات الدولية

القاهرة-سانا

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، استمرار مخططات الضم والاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد رؤساء المنظمات الثلاث في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء، رفضهم القاطع لهذه الإجراءات، معتبرين أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد البيان على أن هذه الممارسات ترسخ نظام فصل عنصري قائم على التمييز، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ خطوات فاعلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف سياسات الضم والتهجير والحصار والاستيطان، باعتبارها جرائم بموجب القانون الدولي، وتهدد فرص تحقيق حل الدولتين.

وأوضح البيان، أن هذه الإجراءات تمثل اعتداءً مباشراً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

كما أدان البيان الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال ضد المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك القيود على عملها ومصادرة ممتلكاتها واستهداف موظفيها.

وشدد البيان على الدور الحيوي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وغيرها من المنظمات الإنسانية في تقديم خدمات الإغاثة والتعافي، داعياً سلطات الاحتلال إلى الرفع الفوري وغير المشروط للقيود المفروضة على عمل المنظمات الدولية، وضمان حماية طواقمها ومرافقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يُذكر أن حكومة الاحتلال صعّدت مؤخراً من وتيرة الاستيطان بشكل غير مسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث صدقت على بناء أربعٍ وخمسين مستوطنة خلال عام 2025، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي.