الإمارات تدين الاعتداءات الإيرانية وتعدّها تهديداً للأمن والاستقرار

photo 2026 07 23 15 26 53 1 الإمارات تدين الاعتداءات الإيرانية وتعدّها تهديداً للأمن والاستقرار

أبوظبي-سانا

أدانت الإمارات “بشدة” تجدد الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على البحرين والكويت والأردن.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن وزارة الخارجية قولها في بيان اليوم الخميس: إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها.

وتتعرض دول الخليج العربي والأردن لاعتداءات إيرانية متكررة على خلفية استئناف الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

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