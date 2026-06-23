مسؤول أوروبي يدعو لتعزيز القدرات الاستراتيجية لاحتمال تراجع الدور الأمريكي

بروكسل-سانا

دعا مفوّض شؤون الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس اليوم الثلاثاء، دول القارة إلى ضرورة تعزيز القدرات الاستراتيجية نظراً لاحتمال تراجع الدور العسكري الأمريكي، ولتعويض أي انسحاب مفاجئ للقوات أو المعدات الأمريكية.



ونقلت وكالة فرانس برس عن كوبيليوس قوله أمام قادة ومسؤولي الصناعات الدفاعية في بروكسل: إن الولايات المتحدة ستحوّل قدراتها، ولا سيما المعدات، إلى مناطق أخرى من العالم، مشدداً على أن هذا التحوّل قد يحدث قريباً، ما يستدعي استعداداً أوروبياً سريعاً وفعّالاً.



وأشار كوبيليوس إلى أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على القدرات الاستراتيجية الأمريكية، مثل التزوّد بالوقود جواً وجمع المعلومات الاستخبارية من الفضاء، محذراً من أن غياب هذه القدرات سيجعل القارة أضعف دفاعياً وردعياً.



وقدّر كوبيليوس تكلفة تعزيز القدرات الاستراتيجية الأوروبية بنحو 500 مليار يورو، مؤكداً أن هذا المبلغ لا يمكن توفيره إلا من الدول الأعضاء.



وتأتي تصريحات كوبيليوس في وقت تواصل فيه واشنطن مطالبة حلفائها الأوروبيين بزيادة إنفاقهم الدفاعي وتعزيز مساهماتهم في حماية القارة.



وكانت الولايات المتحدة أعلنت خلال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع الماضي، أنها ستجري مراجعة شاملة لوجودها العسكري في أوروبا خلال الأشهر الستة المقبلة.



واقترحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق تخصيص 131 مليار يورو، للدفاع ضمن ميزانية التكتل للفترة الممتدة بين عامي 2028 و2034، بانتظار موافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.