إصابة 10 أشخاص بإطلاق نار قرب مدينة أوكلاهوما في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

أصيب 10 أشخاص، جراء إطلاق نار وقع خلال تجمع شبابي قرب مدينة أوكلاهوما سيتي في الولايات المتحدة، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن الشرطة الأمريكية.

وأوضحت المتحدثة باسم شرطة إدموند في أوكلاهوما، إميلي وارد، أن السلطات تلقت بلاغات عدة عن إطلاق نار خلال حفل أُقيم على ضفاف بحيرة أركاديا نحو الساعة التاسعة مساء يوم الأحد (الثانية صباحاً بتوقيت غرينتش اليوم الإثنين).

وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات، مع تفاوت في خطورة الإصابات، مبينةً أن عدداً آخر من المصابين قد يكون توجه إلى المستشفيات بشكل فردي، دون أن تُعلن حصيلة نهائية، في وقت لم يصدر فيه تعليق رسمي إضافي من الشرطة.

وتتكرر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، ولا سيما خلال التجمعات العامة والمناسبات، في ظل استمرار الجدل حول قوانين حيازة السلاح وضبطه، وتشير تقارير إلى أن هذه الحوادث تشهد تزايداً في بعض الولايات، ما يعيد طرح ملف العنف المسلح كأحد أبرز التحديات الأمنية والاجتماعية في الولايات المتحدة.

وقتل ضابط شرطة أمريكي، وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في الـ 26 من نيسان المنصرم داخل مستشفى بمدينة شيكاغو في ولاية إلينوي الأمريكية.