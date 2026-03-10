لبنان: مقتل 12 شخصاً في غارات إسرائيلية على جنوب البلاد

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 12 شخصاً وإصابة آخرين جراء سلسلة غارات نفذها الطيران الإسرائيلي، اليوم الإثنين، استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة أن الغارات توزعت على عدة مناطق، حيث أدت ضربة جوية على بلدة النميرية في قضاء النبطية إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، فيما أسفرت غارة على بلدة شوكين عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين.

وفي قضاء بنت جبيل، أفاد المركز بمقتل شخصين وإصابة 4 آخرين في بلدة تبنين، بينما قُتل شخصان وأصيب 8 آخرون في بلدة بيت ليف جراء غارة مماثلة.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الصحة اللبنانية بياناً أدانت فيه تعرض سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر لقصف في بلدة مجدل زون بقضاء صور، ما أسفر عن إصابة مسعفين بجروح خطيرة.

ودعت الوزارة الجهات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه حماية العاملين في القطاع الصحي وتطبيق القانون الإنساني الدولي.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم عن ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على بلدتي جويا وطيردبا جنوب لبنان إلى 16 قتيلاً و40 مصاباً.

وتشهد الأوضاع في لبنان منذ فجر الإثنين الماضي تصعيداً خطيراً، بعد استهداف ميليشيا حزب الله بعدة صواريخ مواقع إسرائيلية، أعقبها شن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.