مباحثات لبنانية أمريكية قطرية لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان

بيروت-سانا

بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الإثنين، مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، والمستشار جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، سبل تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان واحتواء التصعيد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الأطراف ناقشت، خلال اتصال هاتفي، الجهود الرامية إلى وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، إضافة إلى الخطوات المطلوبة لتعزيز الاستقرار، بما في ذلك مقترح تشكيل خلية تنسيق لمتابعة هذا الملف.

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية التي أسفرت، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل 4106 أشخاص وإصابة 12153 آخرين حتى يوم أمس الأحد.

وكانت قطر وباكستان أكدتا، في بيان مشترك في وقت سابق اليوم، تحقيق نتائج إيجابية وبناءة تمهد للوصول إلى اتفاق نهائي في ختام أعمال الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة لوسيرن.