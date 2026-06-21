قطر تعلن انطلاق قمة «بحيرة لوسيرن» واجتماعات رفيعة المستوى بمشاركة أمريكا وإيران وباكستان

الدوحة-سانا
أعلنت دولة قطر، بصفتها وسيطاً، انطلاق أعمال قمة “بحيرة لوسيرن” والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب قطر وباكستان بوصفهما دولتين وسيطتين.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث لوزارة الخارجية، ماجد بن محمد الأنصاري، قوله اليوم الأحد إن الاجتماعات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل ودائم يعالج مختلف جوانب مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، مشيراً إلى تشكيل مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي.
وأضاف الأنصاري أنه تم تشكيل مجموعات متابعة لمواكبة تنفيذ المذكرة ورصد التقدم في مسار المفاوضات وصولاً إلى اتفاق نهائي، بما يعكس التزام الأطراف بمواصلة العملية التفاوضية.
وأكد أن قطر ستواصل، بالتعاون مع باكستان، جهودها الرامية إلى تهيئة بيئة داعمة للمفاوضات، انطلاقاً من أهمية الحوار والدبلوماسية في تسوية النزاعات، معرباً عن تقديره لدور الشركاء الإقليميين والدوليين في دعم هذا المسار.
وتبدأ في جنيف، اليوم الأحد، جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ضمن مسار دبلوماسي يهدف إلى معالجة عدد من الملفات المرتبطة بتطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، ووقف إطلاق النار في لبنان، وأمن الملاحة في مضيق هرمز.
وكانت الولايات المتحدة وإيران قد وقعتا في 18 حزيران الجاري مذكرة تفاهم بوساطة باكستانية تتناول عدداً من القضايا العالقة، من بينها تثبيت وقف العمليات العسكرية وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، ضمن مسار يستهدف إنهاء الحرب التي اندلعت في 28 شباط الماضي.