قطر تعلن انطلاق قمة «بحيرة لوسيرن» واجتماعات رفيعة المستوى بمشاركة أمريكا وإيران وباكستان

الدوحة-سانا‏

أعلنت دولة قطر، بصفتها وسيطاً، انطلاق أعمال قمة “بحيرة لوسيرن” والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة ‏ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب قطر وباكستان بوصفهما دولتين وسيطتين.‏

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث لوزارة الخارجية، ماجد بن محمد الأنصاري، قوله ‏اليوم الأحد إن الاجتماعات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل ودائم يعالج مختلف جوانب مذكرة التفاهم الموقعة بين ‏واشنطن وطهران، مشيراً إلى تشكيل مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي.‏

وأضاف الأنصاري أنه تم تشكيل مجموعات متابعة لمواكبة تنفيذ المذكرة ورصد التقدم في مسار المفاوضات وصولاً إلى ‏اتفاق نهائي، بما يعكس التزام الأطراف بمواصلة العملية التفاوضية.‏

وأكد أن قطر ستواصل، بالتعاون مع باكستان، جهودها الرامية إلى تهيئة بيئة داعمة للمفاوضات، انطلاقاً من أهمية الحوار ‏والدبلوماسية في تسوية النزاعات، معرباً عن تقديره لدور الشركاء الإقليميين والدوليين في دعم هذا المسار.‏

وتبدأ في جنيف، اليوم الأحد، جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ضمن مسار دبلوماسي يهدف إلى ‏معالجة عدد من الملفات المرتبطة بتطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها ‏البرنامج النووي الإيراني، ووقف إطلاق النار في لبنان، وأمن الملاحة في مضيق هرمز.‏

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد وقعتا في 18 حزيران الجاري مذكرة تفاهم بوساطة باكستانية تتناول عدداً من القضايا ‏العالقة، من بينها تثبيت وقف العمليات العسكرية وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، ضمن مسار يستهدف إنهاء الحرب ‏التي اندلعت في 28 شباط الماضي.‏