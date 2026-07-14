مستشار ترامب: لا اتفاق بشأن السودان.. وأي تفاهم سيعلن رسمياً

واشنطن-سانا

نفى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، صحة التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية وخطة سلام في السودان، مؤكداً أن أي اتفاق رسمي سيعلن عبر القنوات المعتمدة.

وقال بولس في تدوينة على منصة “إكس” أمس الثلاثاء: ما زلنا نواصل المناقشات ونحث الأطراف على النظر في مقترحات محددة، في ظل وجود عدد من القضايا الجوهرية التي لم يتم قبولها بعد، أو رُفضت بشكل صريح.

وأضاف: سيُعلن عن أي اتفاق من خلال إعلان رسمي، وفي الوقت نفسه، فإن التعليقات العلنية أو التكهنات أو الوثائق المزعومة التي تُظهر وجود اتفاق أو أن بعض القضايا “حُسمت” ليست رسمية ولا تسهم في دفع الجهود قدماً.

وأشار إلى أن التركيز منصب على تيسير انخراط جاد وبنّاء وحوار من شأنه أن يفضي إلى هدنة إنسانية، وخطة لتحقيق سلام شامل ودائم، وانتقال سياسي في السودان.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن موافقة الخرطوم على بعض بنود مقترح أمريكي، فيما أشارت تقارير أخرى إلى بقاء نقاط خلافية، بينها مطالبة الجيش السوداني بانسحاب “قوات الدعم السريع” من المدن.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أمس الإثنين، أنه عزز الإجراءات التقييدية المفروضة على تجارة الذهب في السودان، بهدف الضغط على مصادر تمويل طرفي النزاع في البلاد.

وتشهد السودان منذ نيسان عام 2023 مواجهات بين الجيش السوداني وميليشيا “قوات الدعم السريع”، أدت إلى سقوط آلاف القتلى ونزوح ملايين الأشخاص داخل البلاد وخارجها.