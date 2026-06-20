8 قتلى بينهم امرأة و17 مصاباً بغارات إسرائيلية على بلدتي شحور وقناريت جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل 8 أشخاص وأصيب 17 آخرون، اليوم السبت، جراء غارات إسرائيلية استهدفت قرى وبلدات في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة قناريت في قضاء صيدا، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص، وإصابة 13 آخرين في حصيلة أولية.

وفي قضاء صور، أسفرت غارة أخرى على بلدة شحور عن مقتل امرأة وإصابة 4 أشخاص بجروح.

كما واصل الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته مستهدفاً بلدة سحمر في البقاع الغربي.

وقتل 11 شخصاً، بينهم جندي، في وقت سابق من اليوم، جراء سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان، وسط دمار طال منازل ومباني سكنية.