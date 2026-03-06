غوتيريش يحذر من خروج الوضع عن السيطرة في الشرق الأوسط

غوتيريش يحذر من خروج الوضع عن السيطرة في الشرق الأوسط

نيويورك-سانا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة من خروج الوضع عن السيطرة في الشرق الأوسط جراء الحرب الدائرة فيها، مندداً بالهجمات المخالفة للقانون فيها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن غوتيريش قوله: إن كل الهجمات المخالفة للقانون في الشرق الأوسط وخارجه تتسبب بمعاناة هائلة وتلحق ضرراً جسيماً بالمدنيين في مختلف أنحاء المنطقة، وتشكّل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي، خصوصاً على الفئات الأكثر ضعفاً.

وشدد على أن الأوضاع قد تتدهور إلى ما يتجاوز قدرة أي طرف على السيطرة، داعياً جميع الأطراف إلى وقف القتال والانخراط في مفاوضات دبلوماسية جادة.

وتتواصل الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي، فيما تتعرض دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، لاعتداءات إيرانية أسفرت عن وقوع ضحايا وأضرار مادية.

