مقتل شخصين وإصابة 9 بإطلاق نار في ولاية ميشيغان الأمريكية

صورة من موقع الحادث (أ.ب)

واشنطن- سانا

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم، مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، جراء إطلاق نار داخل كنيسة في مدينة غراند بلانك بولاية ميشيغان.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن قائد الشرطة ويليام رينيه قوله: “كان مئات الأشخاص داخل كنيسة “يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة” في بلدة غراند بلانك عندما صدم رجل يبلغ من العمر 40 عاماً الباب الأمامي للكنيسة بشاحنة صغيرة، ثم ترجّل منها وبدأ بإطلاق النار، وبعد ذلك قام بإشعال النار عمداً في المبنى”، لافتاً إلى أن الشرطة، لاحقت مطلق النار وأردته قتيلاً.

يذكر أن 14 شخصاً أصيبوا بحادث طعن في أحد متاجر وول مارت بمدينة ترافيرس سيتي، في الجزء الشمالي من ولاية ميشيغان الأمريكية أواخر تموز الماضي.

