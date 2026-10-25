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هيئة الرقابة والتفتيش تعزز كوادرها بـ128 مفتشاً ومفتشة بعد أداء القسم القانوني

083A4300 هيئة الرقابة والتفتيش تعزز كوادرها بـ128 مفتشاً ومفتشة بعد أداء القسم القانوني
من أداء القَسَم القانوني أمام رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر ‏العلي-دمشق-سانا

دمشق-سانا‏

أدى 128 مفتشاً ومفتشة من متدربي المعهد العالي للرقابة في دمشق وفرعه في ‏حلب، اليوم الأحد، القَسَم القانوني أمام رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر ‏العلي، بعد اجتيازهم الاختبارات المقررة بنجاح، وانتقالهم إلى مرحلة جديدة من ‏مسيرتهم الوظيفية والمهنية تجمع بين التأهيل التخصصي والممارسة ‏العملية للعمل ‏الرقابي، بما يتيح لهم توظيف المعارف والمهارات المكتسبة.‏

وأوضح المكتب الإعلامي للهيئة، في تصريح لـ سانا، أن العلي أكد، عقب أداء القَسَم، ‏أن العمل الرقابي أمانة ومسؤولية تتطلبان النزاهة والموضوعية والالتزام بالقوانين ‏والأنظمة الناظمة للعمل، مشدداً على أهمية التطوير المستمر للقدرات المهنية والعلمية، ‏بما يعزز كفاءة الأداء الرقابي ويرتقي بالأداء المؤسسي ويحسن جودة الخدمات ‏المقدمة للمواطنين.‏

0R1A6637 هيئة الرقابة والتفتيش تعزز كوادرها بـ128 مفتشاً ومفتشة بعد أداء القسم القانوني

وأشار العلي إلى أن الهيئة تولي أهمية خاصة لإعداد كوادر رقابية مؤهلة وقادرة على ‏مواجهة التحديات المهنية بكفاءة، بما يعزز فاعلية المؤسسات العامة ويرسخ مبادئ ‏الحوكمة الرشيدة.‏

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتطوير منظومتها الرقابية وتعزيز كوادرها ‏بالكفاءات اللازمة لمتابعة المخالفات وقضايا الفساد ومعالجتها وفق الأطر القانونية، ‏بما يسهم في ترسيخ النزاهة والشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.‏

وكانت الهيئة أعلنت في الثالث من أيلول الماضي موعد ومراكز إجراء الامتحان ‏التحريري للمتقدمين إلى الدفعة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل كوادر الرقابة ‏الداخلية، بهدف إعداد كوادر وطنية متخصصة لتولي مهام الرقابة الداخلية في ‏المؤسسات والجهات العامة، وتأهيلها لشغل وظائف رئيس دائرة الرقابة الداخلية ‏ومراقب داخلي في مختلف المحافظات السورية.‏

0R1A6782 هيئة الرقابة والتفتيش تعزز كوادرها بـ128 مفتشاً ومفتشة بعد أداء القسم القانوني
083A4355 هيئة الرقابة والتفتيش تعزز كوادرها بـ128 مفتشاً ومفتشة بعد أداء القسم القانوني
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