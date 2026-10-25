هيئة الرقابة والتفتيش تعزز كوادرها بـ128 مفتشاً ومفتشة بعد أداء القسم القانوني

دمشق-سانا‏

أدى 128 مفتشاً ومفتشة من متدربي المعهد العالي للرقابة في دمشق وفرعه في ‏حلب، اليوم الأحد، القَسَم القانوني أمام رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر ‏العلي، بعد اجتيازهم الاختبارات المقررة بنجاح، وانتقالهم إلى مرحلة جديدة من ‏مسيرتهم الوظيفية والمهنية تجمع بين التأهيل التخصصي والممارسة ‏العملية للعمل ‏الرقابي، بما يتيح لهم توظيف المعارف والمهارات المكتسبة.‏

وأوضح المكتب الإعلامي للهيئة، في تصريح لـ سانا، أن العلي أكد، عقب أداء القَسَم، ‏أن العمل الرقابي أمانة ومسؤولية تتطلبان النزاهة والموضوعية والالتزام بالقوانين ‏والأنظمة الناظمة للعمل، مشدداً على أهمية التطوير المستمر للقدرات المهنية والعلمية، ‏بما يعزز كفاءة الأداء الرقابي ويرتقي بالأداء المؤسسي ويحسن جودة الخدمات ‏المقدمة للمواطنين.‏

وأشار العلي إلى أن الهيئة تولي أهمية خاصة لإعداد كوادر رقابية مؤهلة وقادرة على ‏مواجهة التحديات المهنية بكفاءة، بما يعزز فاعلية المؤسسات العامة ويرسخ مبادئ ‏الحوكمة الرشيدة.‏

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتطوير منظومتها الرقابية وتعزيز كوادرها ‏بالكفاءات اللازمة لمتابعة المخالفات وقضايا الفساد ومعالجتها وفق الأطر القانونية، ‏بما يسهم في ترسيخ النزاهة والشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.‏

وكانت الهيئة أعلنت في الثالث من أيلول الماضي موعد ومراكز إجراء الامتحان ‏التحريري للمتقدمين إلى الدفعة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل كوادر الرقابة ‏الداخلية، بهدف إعداد كوادر وطنية متخصصة لتولي مهام الرقابة الداخلية في ‏المؤسسات والجهات العامة، وتأهيلها لشغل وظائف رئيس دائرة الرقابة الداخلية ‏ومراقب داخلي في مختلف المحافظات السورية.‏