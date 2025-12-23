إيطاليا تغرّم “رايان إير” 300 مليون دولار لاستغلال هيمنتها في سوق السفر

روما-سانا

أعلنت هيئة المنافسة الإيطالية فرض غرامة تتجاوز 255 مليون يورو (نحو 300 مليون دولار) على شركة الطيران منخفض التكلفة “رايان إير”، بتهمة استغلال موقعها المهيمن في السوق لعرقلة وصول وكالات السفر إلى خدماتها.

ونقلت فرانس برس عن الهيئة أن الشركة الإيرلندية اتبعت، بين عام 2023 ونيسان 2025 على الأقل، استراتيجية تعسفية جعلت من الصعب على وكالات السفر حجز رحلات “رايان إير” ودمجها مع رحلات شركات طيران أخرى أو مع خدمات سفر وتأمين إضافية.

وبحسب الهيئة، هدفت هذه الممارسات إلى تعقيد أو زيادة تكلفة شراء الوكالات لرحلات الشركة عبر موقعها الإلكتروني، سواء من الناحية الاقتصادية أو التقنية، ما أضعف قدرة الوكالات على تقديم عروض متكاملة للمسافرين، وأدى إلى تقليص مستوى المنافسة المباشرة وغير المباشرة في سوق السفر.

وتأتي هذه الغرامة بعد يوم واحد من تغريم الهيئة لشركة أبل الأمريكية للتكنولوجيا بأكثر من 115.69 مليون دولار بتهمة إساءة استخدام وضعها المهيمن في السوق.

يُذكر أن إيطاليا كانت قد فرضت عام 2019 غرامة بقيمة ثلاثة ملايين يورو على “رايان إير” بسبب سياستها المتعلقة برسوم الأمتعة المحمولة إلى المقصورة، قبل أن تُلغى الغرامة لاحقاً بقرار من محكمة إدارية.