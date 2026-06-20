أستراليا تعلن تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور جنوب غرب البلاد

photo 2026 06 20 07 55 26 أستراليا تعلن تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور جنوب غرب البلاد

سيدني-سانا

أعلنت أستراليا تسجيل أول إصابة بسلالة “H5N1” شديدة الإمراض من إنفلونزا الطيور، رُصدت لدى طائر بحري مهاجر في منطقة نائية جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن وزيرة الزراعة الأسترالية، جولي كولينز، قولها اليوم السبت: “إن الحالة المكتشفة تعود لطائر بحري عُثر عليه على شاطئ يقع في محمية كيب لو غراند الوطنية، على بعد نحو 700 كيلومتر جنوب شرق مدينة بيرث، عاصمة ولاية أستراليا الغربية”، مشيرةً إلى أن الفحوصات المخبرية أكدت إيجابية العينة وإصابة الطائر بالفيروس.
 
وأكدت السلطات الأسترالية أنها رفعت حالة التأهب مع تشديد إجراءات الأمن الحيوي على طول السواحل، وتكثيف عمليات الرصد والتقصي للحفاظ على الأنواع البرية المهددة بالانقراض، فضلاً عن إجراء محاكاة لخطط الاستجابة الطارئة، واختبار جاهزية القطاعات الطبية والبيطرية لمواجهة أي تفشٍ محتمل.
 
وتُصنف سلالة “H5N1” من إنفلونزا الطيور بأنها شديدة الفتك بالطيور الداجنة والبرية، وقد تسببت خلال السنوات الأخيرة في نفوق ملايين الطيور حول العالم.
 

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