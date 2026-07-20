روسيا تطرد دبلوماسيين عسكريين إيطاليين رداً على كشف شبكة تجسس في روما

روما-سانا

أعلنت إيطاليا اليوم الإثنين، أن روسيا طردت ملحقاً عسكرياً في السفارة الإيطالية وأحد المتعاونين معه، وذلك بعد نحو عشرة أيام من قرار روما طرد عنصرين من أجهزة الاستخبارات الروسية يعملان على أراضيها بغطاء دبلوماسي.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في منشور على منصة “إكس”: إن الخطوة الروسية تمثل “عملاً انتقامياً صارخاً”، موضحاً أن بلاده كانت قد أبعدت ملحقين عسكريين روسيين اتُّهما بممارسة أنشطة تجسس تمس الأمن الوطني.

ولم يصدر عن موسكو أي تعليق فوري بشأن عملية الطرد.

وكانت السلطات الإيطالية أعلنت في التاسع من تموز الجاري طرد عنصرين من الاستخبارات الروسية، ووصفت ذلك بأنه “تدخل خطير وغير مقبول”، وذلك بعد يومين من توقيف عنصرين سابقين في الاستخبارات الإيطالية بتهمة التعاون مع موسكو.