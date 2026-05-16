مصرع ثمانية أشخاص جراء تصادم قطار شحن بحافلة في تايلاند

بانكوك-سانا

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب العشرات، اليوم السبت، جراء تصادم قطار شحن بحافلة نقل عام في وسط العاصمة التايلاندية بانكوك.

ونقلت وكالة فرانس برس عن قائد شرطة بانكوك، أورومبورن كونديسومريت، قوله: إن الحادث أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 35 آخرين، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في الحافلة عقب الاصطدام، بينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات انتشال الضحايا.

ووقع الحادث عند تقاطع مزدحم بين خط للسكك الحديدية وطريق رئيسي في وسط العاصمة، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات فرضت طوقاً أمنياً حول موقع الحادث، في حين تسبب الحادث بازدحام مروري واسع في المنطقة.

ويُعد التقاطع الذي شهد الحادث من أكثر التقاطعات ازدحاماً في بانكوك، إذ تعبره يومياً آلاف المركبات، كما يمر عبره خط القطار الرابط بين وسط العاصمة ومطارها الرئيسي.

وتشهد تايلاند حوادث نقل متكررة، كان أبرزها انهيار رافعة على قطار ركاب في كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى مصرع 32 شخصاً، وإصابة العشرات شمال شرق البلاد.