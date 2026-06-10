لجنة تحقيق دولية: السلطات الإسرائيلية متورطة باعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

نيويورك-سانا



أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي متورطة بشكل مباشر في الاعتداءات والهجمات التي يشنها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وأسفرت عن مقتل وإصابة وتشريد المئات منهم.



ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن اللجنة قولها في تقرير، اليوم الثلاثاء ” إن الفلسطينيين يتعرضون بشكل ممنهج ومتعمد لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي متورطة بشكل مباشر في الهجمات التي يشنها المستوطنون وهي تموّل وتدعم عسكرياً اعتداءاتهم على الفلسطينيين، وتؤمن الحماية للمستوطنين عبر أجهزتها القضائية والأمنية في مناخ من الإفلات التام من العقاب”.



وبيّن التقرير أن عنف المستوطنين في الضفة يمثّل أداة أساسية لتنفيذ سياسات الاحتلال الرامية لتكريس واقع غير قانوني عبر ضم الأراضي الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم.



ولفت التقرير، إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على القرى والأراضي الزراعية الفلسطينية بنسبة بلغت 130 بالمئة، بحماية علنية ومباشرة من قوات الاحتلال، موضحاً أن ممارسات الترهيب والتحرش التي يقوم بها المستوطنون تستهدف النساء الفلسطينيات، ما يقيّد حركتهن اليومية ويمنعهن من الوصول إلى المدارس وأماكن العمل.



من جهته أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة سرينيفاسان موراليدهار أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين هو نتيجة مباشرة للسياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تدعم هذه الجرائم وتوفر الحماية لمرتكبيها، مطالباً بوقف هذا الدعم وتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين.



ومن المقرر أن يُعرض تقرير اللجنة خلال الدورة الـ 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تبدأ في منتصف حزيران الجاري في مدينة جنيف السويسرية.



وتؤكد لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة في تقاريرها على مدار اجتماعاتها أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين لا تزال متواصلة، مخلفةً معاناة إنسانية واسعة، ولاسيما بين الأطفال والنساء، مشددةً على أهمية تعاون دولي فعّال لمحاسبة المسؤولين عنها.