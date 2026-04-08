ترقب حذر في مضيق هرمز والسفن تنتظر ضمانات للعبور

عواصم-سانا

قالت شبكة “سي إن إن”: إن بيانات الشحن البحري أظهرت استمرار ضعف حركة السفن عبر مضيق هرمز، بعد ساعات على إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضحت الشبكة أن البيانات التي جمعتها تشير إلى محدودية العبور عبر المضيق، الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان، وسط حالة ترقب بين شركات الشحن والتأمين، رغم الإعلان عن الهدنة، حيث إن استعادة الحركة الطبيعية تتطلب إشارات أمنية واضحة تتجاوز مجرد الإعلان السياسي.

ووفق بيانات شركة “كبلر” الدولية لتحليلات الطاقة تُشكل ناقلات النفط والغاز الجزء الأكبر من السفن العالقة، حيث يوجد حالياً 426 ناقلة نفط خام ووقود، إضافة إلى 34 ناقلة غاز بترول مسال و19 ناقلة غاز طبيعي مسال، أما السفن المتبقية فتحمل سلعاً مثل المنتجات الزراعية أو المعدنية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في وقت سابق اليوم أن بلاده ستعمل على المساهمة في تسهيل حركة الملاحة، ومعالجة الازدحام في مضيق هرمز.