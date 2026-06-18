القيادة المركزية الأمريكية تعلن رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الخميس رفع الحصار المفروض على حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجة منها.

وقالت “سنتكوم” في منشور على منصة إكس:” إن القوات الأمريكية لا تعيق مرور السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية الواقعة على الخليج العربي وخليج عُمان أو القادمة منها مشيرة إلى توقف كل الجهود العسكرية الأمريكية الرامية لفرض الحصار على الموانىء الإيرانية.

وأكدت “سنتكوم” أن القوات البحرية الأمريكية المميزة ستبقى متمركزة ضمن المنطقة العامة لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاقية والتقيد بها وضمان سريانها ونفاذها بالكامل.

وكانت الولايات المتحدة وإيران وقعتا في وقت سابق اليوم مذكرة تفاهم تتضمن معالجة عدد من القضايا العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت في الـ 28 من شباط بالشرق الأوسط، على أن تستكمل المفاوضات خلال مهلة أقصاها 60 يوماً قابلة للتمديد، مع التزام إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.