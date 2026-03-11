الداخلية البحرينية تعلن تفكيك خلية متخابرة مع الحرس الثوري الإيراني والقبض على أربعة متورطين

المنامة-سانا

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إلقاء القبض على 4 أشخاص بحرينيين وتحديد خامس “هارب بالخارج”، إثر قيامهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الوزارة قولها في بيان اليوم الأربعاء: إن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تمكنت من القبض على 4 أشخاص بحرينيين وتحديد خامس “هارب بالخارج”، إثر قيامهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، من خلال عناصر إرهابية موجودة في إيران.

وبينت الوزارة أن التحريات دلت على أن أحد المقبوض عليهم، قام وبناء على تكليف تنظيمي وبمساعدة من الآخرين، بالتقاط صور وإحداثيات للأماكن الحيوية والهامة في مملكة البحرين باستخدام معدات تصوير عالية الدقة، وإرسالها عن طريق برامج مشفرة للحرس الثوري الإيراني الإرهابي.

وأشارت الوزارة إلى أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحالت المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

وكانت البحرين أعلنت اليوم اعتراض وتدمير 106 صواريخ و177 طائرة مسيّرة منذ بداية الاعتداءات الإيرانية في الـ28 من شباط الماضي، بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.