13 قتيلاً جراء غارات إسرائيلية جديدة على مناطق عدة في لبنان

بيروت-سانا

قتل 13 شخصاً وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، على مناطق وبلدات عدة في لبنان.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن غارة لطيران الاحتلال على بلدة “عربصاليم” في قضاء النبطية أسفرت عن مقتل أسرة مكونة من أب وزوجته وابنهما، إضافة إلى مقتل فتاتين جراء غارة استهدفت منزلهما ودمرته بالكامل في البلدة.



وفي بلدة النميرية، قتل أربعة أشخاص بينهم ثلاث نساء جراء غارة مماثلة استهدفت منزلاً في البلدة، فيما قتل أب وولداه وأصيبت زوجته بجروح خطرة إثر تدمير طيران الاحتلال منزلهم في بلدة رومين جنوب البلاد.



كما قتل لبناني في غارة استهدفت منزلاً في بلدة شحور بقضاء صور، بينما طالت غارات الاحتلال بلدة يحمر الشقيف، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي استهدف بلدتي حداثا وحاريص في قضاء بنت جبيل.



وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، صباح اليوم، عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين جراء غارات شنها طيران الاحتلال على مناطق متفرقة، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية اليوم إلى 22 قتيلاً.