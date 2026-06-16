مباحثات إيطالية إماراتية لدعم الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

باريس-سانا



بحثت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، تطورات الأوضاع الإقليمية في أعقاب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين أكدا أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى ضمان حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية، ولا سيما عبر مضيق هرمز.

وأضاف البيان: إن ميلوني جددت تأكيد دعم إيطاليا الكامل لأمن دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج كافة، في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

كما استعرض الجانبان علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، مع التركيز على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن، أمس الأول، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، موضحاً أن الجانبين اتفقا على وقف فوري ودائم للعمليات على جميع الجبهات، على أن تقام مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق يوم الجمعة المقبل في سويسرا.