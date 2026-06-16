الوزير برنية والقائم بأعمال سفارة سوريا بالرياض يبحثان تعزيز التعاون المالي مع السعودية

photo 1 2026 06 16 22 52 11 الوزير برنية والقائم بأعمال سفارة سوريا بالرياض يبحثان تعزيز التعاون المالي مع السعودية

دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع القائم بأعمال السفارة السورية لدى المملكة العربية السعودية محسن مهباش، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين سوريا والسعودية، والمشاريع والبرامج القائمة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

واستعرضا، خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق اليوم الثلاثاء، الفرص المتاحة لدعم التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج وتعزيز مجالات العمل المشترك بين البلدين.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات السورية السعودية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والمالي، بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز فرص التنسيق والشراكة في مختلف المجالات التنموية.

photo 2 2026 06 16 22 52 11 الوزير برنية والقائم بأعمال سفارة سوريا بالرياض يبحثان تعزيز التعاون المالي مع السعودية
photo 3 2026 06 16 22 52 11 الوزير برنية والقائم بأعمال سفارة سوريا بالرياض يبحثان تعزيز التعاون المالي مع السعودية
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