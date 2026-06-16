ندوة حوارية بدمشق لتوضيح آليات تنفيذ المرسوم رقم (68) ‏الخاص بالزيادة النوعية

دمشق-سانا
شارك وزير المالية محمد يسر برنية، إلى جانب وزراء الصحة مصعب العلي، والتعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، والتربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، في ندوة حوارية بدمشق، خصصت لتوضيح التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم (68) المتعلق بالزيادة النوعية على الرواتب والأجور، والإجابة عن استفسارات المواطنين بهذا الشأن.
وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الوزير برنية استعرض خلال الندوة التي أقيمت في قصر العظم بدمشق، آليات احتساب الزيادة على الرواتب والأجور، والأحكام المتعلقة برواتب المتقاعدين والزيادات المقررة لهم، كما قدم توضيحات حول الفئات المشمولة بالمرسوم، مجيباً عن مختلف التساؤلات المطروحة بشأن آلية تطبيقه.
وتأتي مشاركة وزارة المالية في الندوة في إطار حرصها على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتقديم التوضيحات اللازمة حول التعليمات التنفيذية للمرسوم، بما يسهم في توضيح آليات تطبيقه وضمان وصول المعلومات المتعلقة به بصورة دقيقة وواضحة.
وأصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ 20 من آذار الماضي المرسوم رقم 68 لعام 2026، القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة من بينها الجهاز المركزي للرقابة المالية، في حين أصدرت وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتربية والتعليم في الـ 23 من أيار الماضي، اللوائح التنفيذية للمرسوم رقم (68)، الخاص بالزيادات النوعية للرواتب والأجور للعاملين في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والصحة في سوريا.