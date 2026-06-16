ندوة حوارية بدمشق لتوضيح آليات تنفيذ المرسوم رقم (68) ‏الخاص بالزيادة النوعية

دمشق-سانا‏

شارك وزير المالية محمد يسر برنية، إلى جانب وزراء الصحة ‏مصعب العلي، والتعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، ‏والتربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، في ندوة حوارية ‏بدمشق، خصصت لتوضيح التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم ‌‏(68) المتعلق بالزيادة النوعية على الرواتب والأجور، والإجابة ‏عن استفسارات المواطنين بهذا الشأن‎.‎

وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، ‏أن الوزير برنية استعرض خلال الندوة التي أقيمت في قصر ‏العظم بدمشق، آليات احتساب الزيادة على الرواتب والأجور، ‏والأحكام المتعلقة برواتب المتقاعدين والزيادات المقررة لهم، ‏كما قدم توضيحات حول الفئات المشمولة بالمرسوم، مجيباً ‏عن مختلف التساؤلات المطروحة بشأن آلية تطبيقه‎.‎

وتأتي مشاركة وزارة المالية في الندوة في إطار حرصها على ‏تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتقديم التوضيحات ‏اللازمة حول التعليمات التنفيذية للمرسوم، بما يسهم في توضيح ‏آليات تطبيقه وضمان وصول المعلومات المتعلقة به بصورة ‏دقيقة وواضحة‎.‎

وأصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ 20 من آذار ‏الماضي ‏المرسوم رقم 68 لعام 2026، ‏القاضي ‏بتطبيق لائحة زيادة ‏نوعية ‏على رواتب وأجور ‏العاملين في عدد من الجهات ‏العامة ‏من بينها الجهاز المركزي للرقابة المالية، في حين أصدرت ‏وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتربية ‌‏والتعليم في الـ 23 من أيار الماضي، اللوائح التنفيذية للمرسوم ‏رقم (68)، الخاص بالزيادات ‏النوعية للرواتب والأجور ‏للعاملين في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي ‏والتربية ‏والتعليم والصحة في سوريا.‏