وزيرا الدفاع السعودي والإماراتي يدينان الاعتداءات الإيرانية ويؤكدان حماية المنطقة

مكالمة هاتفية موقع بدون توصيف وأسماء png4 وزيرا الدفاع السعودي والإماراتي يدينان الاعتداءات الإيرانية ويؤكدان حماية المنطقة

الرياض-سانا

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين أدانا بشدة خلال الاتصال الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة وعدداً من الدول الشقيقة.

وأكد الجانبان تضامنهما الكامل، ووضع كل الإمكانات في سبيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة هذه التهديدات والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وتواصل إيران شنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية، بما فيها السعودية والإمارات، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار مادية، وذلك عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت الماضي.

إصابة فلسطينية وطفلها بنيران الاحتلال في قطاع غزة
خفر السواحل الكويتي يوقف ثلاثة إيرانيين في مياه الخليج بتهمة القرصنة
لجنة دوليّة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتسعى لسيطرة دائمة عليها
تحقيق استقصائي لبي بي سي يكشف وجود شبكات خارجية تغذّي الطائفية في سوريا
أبو الغيط يدعو إلى تعزيز التعاون القضائي والعدلي في المنطقة العربية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك