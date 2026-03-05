وزيرا الدفاع السعودي والإماراتي يدينان الاعتداءات الإيرانية ويؤكدان حماية المنطقة

الرياض-سانا

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين أدانا بشدة خلال الاتصال الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة وعدداً من الدول الشقيقة.

وأكد الجانبان تضامنهما الكامل، ووضع كل الإمكانات في سبيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة هذه التهديدات والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وتواصل إيران شنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية، بما فيها السعودية والإمارات، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار مادية، وذلك عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت الماضي.