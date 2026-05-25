أردوغان يبحث مع سلطان عمان دعم الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر بالمنطقة

مكالمة هاتفية موقع بدون توصيف وأسماء 5 1 أردوغان يبحث مع سلطان عمان دعم الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر بالمنطقة

أنقرة-سانا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع سلطان عمان هيثم بن طارق العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأناضول أن أردوغان أكد خلال الاتصال أن اندلاع حرب جديدة في المنطقة “لن يصب في مصلحة أحد”، مشدداً على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية وخفض التصعيد.

وأشار إلى أن تركيا تعمل مع دول المنطقة لتحقيق سلام دائم، مؤكداً استمرار دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية، والعمل من أجل ترسيخ السلام والاستقرار في الأراضي الفلسطينية.

وتأتي هذه الاتصالات في ظل التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيليةـــ الإيرانية، وما رافقها من تداعيات على أمن الملاحة والطاقة في منطقة الخليج العربي، وسط تحركات دبلوماسية إقليمية متواصلة لاحتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق سلام دائم.

قرار جديد للاحتلال يقضي بتهجير قسري لفلسطينيين شرق رام الله
هبوط طائرة ركاب يابانية اضطرارياً في مطار بجزيرة هوكايدو
بريطانيا والصين تؤكدان أهمية تعزيز العلاقات وتجاوز الخلافات
الملك الأردني يؤكد ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الأونروا: مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة يواجهن مجاعة حقيقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك