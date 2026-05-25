أردوغان يبحث مع سلطان عمان دعم الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر بالمنطقة

أنقرة-سانا



بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع سلطان عمان هيثم بن طارق العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.



وذكرت وكالة الأناضول أن أردوغان أكد خلال الاتصال أن اندلاع حرب جديدة في المنطقة “لن يصب في مصلحة أحد”، مشدداً على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية وخفض التصعيد.



وأشار إلى أن تركيا تعمل مع دول المنطقة لتحقيق سلام دائم، مؤكداً استمرار دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية، والعمل من أجل ترسيخ السلام والاستقرار في الأراضي الفلسطينية.



وتأتي هذه الاتصالات في ظل التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيليةـــ الإيرانية، وما رافقها من تداعيات على أمن الملاحة والطاقة في منطقة الخليج العربي، وسط تحركات دبلوماسية إقليمية متواصلة لاحتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق سلام دائم.