ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الهندي يبحثان تداعيات التصعيد العسكري على المنطقة

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال اتصال هاتفي اليوم السبت مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار العالميين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن رئيس الوزراء الهندي جدد خلال مباحثاته الهاتفية مع ولي العهد السعودي إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية المتكررة على المملكة العربية السعودية ودول المنطقة، والتي تهدّد أمنها وتمس سيادتها.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال مخاطر التصعيد الحالي على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

وتشهد دول الخليج ومنها السعودية، ودول أخرى في المنطقة اعتداءات إيرانية بالمسيّرات والصواريخ، وذلك منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي.