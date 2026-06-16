81 دولة عربية وأجنبية تدين الهجوم على محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات

أبو ظبي – سانا



أدانت 81 دولة عربية وأجنبية بينها سوريا، اليوم الإثنين، بأشد العبارات، استهداف طائرة مسيرة قادمة من الأجواء العراقية لمحطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الدول في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن هذا الهجوم يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، مشيرة إلى أن الهجوم انطوى على مخاطر جسيمة تهدد أرواح المدنيين والأعيان المدنية، فضلاً عن احتمال التسبب بعواقب إشعاعية وبيئية وصحية خطيرة عابرة للحدود.

ودعت الدول في بيانها إلى الوقف الفوري والدائم لجميع الهجمات الموجهة ضد الإمارات، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المنشآت النووية المخصصة حصراً للأغراض السلمية، والامتناع عن أي أعمال عدائية أو استخدام للقوة بما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة دعمها الثابت لسيادة الإمارات وسلامة أراضيها.

ودعا البيان جميع الدول إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعريض أمان وأمن المحطات النووية المخصصة حصراً للأغراض السلمية للخطر، وتعزيز التعاون الدولي الرامي إلى حمايتها، وما يتصل بها من مواقع وبنى تحتية، من خلال تعزيز تدابير الحماية المادية، والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، وتدابير المرونة والجاهزية.



وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في الـ 17 من أيار الماضي عن اندلاع حريق ‏في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية من ‏دون تسجيل إصابات أو تأثير على مستويات الأمان الإشعاعي.‏