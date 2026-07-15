التعليم العالي والصحة العالمية تبحثان تطوير الشراكة ‏وتنفيذ عدد من البرامج الصحية



‎ دمشق-سانا‏

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان ‏الحلبي مع نائبة ممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا ‏الدكتورة كريستينا بيثكي، ووفد المنظمة القطري ‏والإقليمي المرافق، تطوير الشراكة مع المنظمة لدعم ‏مشافي التعليم العالي والتدريب الطبي وتنفيذ عدد من ‏البرامج الصحية في مجال الصحة الإنجابية، وصحة الأم، ‏وصحة الطفل والتغذية‎.‎

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وخلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة ‏بدمشق، أوضح الوزير الحلبي أن وزارة التعليم العالي ‏تشرف على 14 مشفىً جامعياً، تعرض أحدها للتدمير، ‏مشيراً إلى أن كليات الطب تضم نحو 10 آلاف طالب ‏وطالبة في مختلف الاختصاصات والمراحل الدراسية‎.‎

وأكد الحلبي أن المشافي الجامعية تشكل ركيزة أساسية ‏في المنظومة الصحية السورية، إذ تُجري نحو 45 بالمئة ‏من إجمالي العمليات الجراحية في البلاد، وتعالج 90 ‏بالمئة من مرضى الأورام، وتنفذ جميع عمليات زرع ‏الأعضاء، إضافة إلى نحو 70 بالمئة من العمليات ‏الجراحية للأطفال‎.‎

مجالات التعاون مع المنظمة



وأكد الوزير الحلبي أهمية تعزيز الشراكة مع منظمة ‏الصحة العالمية، معرباً عن تطلع الوزارة إلى بناء تعاون ‏حقيقي ومستدام يشمل مختلف مجالات العمل والأنشطة ‏المشتركة، موضحاً أن الوزارة أعدّت دليلاً لاحتياجات ‏المشافي الجامعية يتضمن تقييماً للثغرات في كل مشفى، ‏ويحدد أولويات التدخل اللازمة لمعالجتها، مشيراً إلى ‏إمكانية وضعه بتصرف المنظمة، بما يسهم في توجيه ‏الدعم وفق الاحتياجات الفعلية‎.‎

وجدد الوزير الحلبي استعداد الوزارة لتعزيز التعاون ‏والشراكة مع منظمة الصحة العالمية، بما يسهم في تطوير ‏القطاع الصحي والارتقاء بالتعليم الطبي، لافتاً إلى إمكانية ‏توسيع مجالات التعاون لتشمل بناء القدرات، والتأهيل ‏والتدريب، وتنفيذ برامج مكافحة المخدرات، ووضع ‏رؤية مشتركة تتضمن خطوات عملية قابلة للتنفيذ‎.‎

وأكد الحلبي أهمية توجيه الدعم الذي تقدمه المنظمة، بما ‏يتوافق مع الأولويات والاحتياجات الفعلية للمشافي ‏الجامعية، مشدداً على ضرورة تفعيل لجان التنسيق ‏المشتركة بين الجانبين، بما يضمن تزويد المنظمة ‏بالبيانات والمعلومات اللازمة لتحديد الاحتياجات وتقديم ‏الدعم بصورة أكثر فاعلية‎.‎

ترميم مشفى الأطفال بحلب

من جانبها، أشارت الدكتورة بيثكي إلى أن منظمة الصحة ‏العالمية ساهمت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي‎ ‌‎(UNDP) ‎وحكومة اليابان في ترميم مشفى الأطفال ‏بحلب، منوهة باهتمام الوزارة بمحافظة دير الزور ‏وخاصة الاتفاق مع وزارة التعليم الفرنسية لإنشاء مشفى ‏جامعي في المحافظة يتبع لجامعة الفرات‎.‎

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ولفتت بيثكي إلى أن أحد أهداف الزيارة هو إطلاع ‏الوزارة على جوانب الصحة الإنجابية، وصحة الأم، ‏وصحة الطفل، والأطفال حديثي الولادة، والتغذية، ‏والعناية بالأطفال في المشافي، مشيرة إلى أن أعضاء ‏الوفد قاموا بزيارة مشفيي التوليد والأطفال الجامعيين ‏بدمشق، واطلعوا على واقع الخدمات الطبية المقدمة ‏وجودتها، من أجل الإضاءة على بعض النقاط ومعالجتها‎.‎

رفع مستوى التنسيق المشترك‎ ‎

وقدم أعضاء الوفد من المستشارين في مكتب المنظمة ‏لإقليم شرق المتوسط في القاهرة عدداً من المداخلات، ‏حيث أشادت المستشارة الإقليمية لبرنامج الصحة ‏الإنجابية وصحة الأم الدكتورة كريمة الغلبزوري، ‏بالإنجازات التي حققتها مشافي الوزارة حديثاً، مشيرة إلى ‏أهمية التعاون مع الوزارة لأن أي تدريب يتم تقديمه لا ‏يتصل بالتعليم العالي لن يتسم بالاستدامة، وأكدت ‏ضرورة بقاء المولود مع أمه بعد الولادة وعدم فصلهما ‏عن بعض‎.‎

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كما أشار المستشار الإقليمي لصحة المواليد والأطفال ‏والمراهقين الدكتور خالد صديق إلى أهمية تطوير ‏المقرات وتحديث المناهج بما يخص صحة الأمهات ‏والمواليد والرعاية الأولية للمولود، وضرورة رفع مستوى ‏التنسيق بين الوزارة والمنظمة وتفعيل لجنة التواصل، ‏للاستفادة من الخدمات والدعم الذي توفره المنظمة. ‏

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ونوه المستشار الإقليمي للتغذية الدكتور عبد البصير ‏قرشي، بدور مشافي الوزارة في علاج حالات سوء ‏التغذية الشديدة والمتأخرة، مشيراً إلى أن المنظمة قدمت ‏أجهزة طبية، والدعم في ‏صيانة الأجهزة الطبية، لافتاً إلى أهمية التعاون في توفير ‏المعلومات والبيانات الدقيقة لتحديد الاحتياجات.

برامج المنظمة

‎من جهته، لفت مسؤول برنامج صحة الطفل والتغذية ‏الدكتور محمود بوظو إلى أنه يتم ضمن البرنامج تدريب ‏الكوادر الصحية السورية على علاج مرض سوء التغذية ‏لدى الأطفال، كما تم تجهيز مشفيي الأطفال بحلب ‏والأطفال بدمشق بأسرة خاصة بعلاج سوء التغذية ‏وإرسال أدوية خاصة بعلاج هذا المرض، مبيناً أنه يتم ‏علاج نحو 2500 حالة سنوياً، مبيناً أهمية تعزيز الثقافة ‏الصحية في تغذية الطفل‎.‎

كما أشار مسؤول برنامج الصحة الإنجابية الدكتور وائل ‏إسماعيل إلى ضرورة تحسين جودة الرعاية والخدمات ‏في المشافي، مؤكداً استعداد المنظمة للاستفادة من ‏الأبحاث التي تجريها الوزارة في مجال الصحة الإنجابية، ‏والتوليد، مشدداً على أن اللقاء يشكل بداية للتعاون المستقبلي.‎

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ومنظمة الصحّة العالمية‎ (WHO) ‎هي وكالة تابعة للأمم ‏المتحدة متخصصة في مجال الصحة، أُنشئت 1948، ‏ومقرها الحالي في جنيف بسويسرا، وتعمل كسلطة توجيهية وتنسيقية دولية للصحة العامة، وتهدف إلى ‏تحقيق أعلى مستوى ممكن من الصحة لجميع سكان ‏العالم‎.‎