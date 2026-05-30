وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإماراتي مستجدات الأوضاع الإقليمية

القاهرة-سانا

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي اليوم السبت مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال آخر التطورات على الساحة الإقليمية، وخاصة ما يتعلق بمسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف وقف الحرب والحد من التصعيد في المنطقة، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين القاهرة وأبو ظبي.

وأشار البيان إلى أن الجانبين نوّها بعمق الروابط الأخوية الراسخة والعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مصر والإمارات، مؤكدين حرصهما المشترك على مواصلة الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يلبي تطلعات شعبي البلدين.

ويأتي هذا الاتصال ضمن الجهود المكثفة للوساطات الإقليمية والدولية لإحياء وتفعيل المسارات التفاوضية لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ــ الإيرانية، وسط تحذيرات عربية وإقليمية متزايدة من تداعيات استمرار الحرب على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.