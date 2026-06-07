نيجيريا تعلن إجراءات صحية مكثفة لمكافحة تفشي الكوليرا ‏

أبوجا-سانا‏

أعلنت السلطات النيجيرية اتخاذ إجراءات صحية وبيئية مشددة في ولاية بورنو ‏شمال شرق البلاد، وذلك بهدف تطويق ومكافحة تفشي مرض الكوليرا الذي تسبب ‏بوفاة عشرات الأشخاص خلال الأسابيع الأخيرة.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن شرطة الولاية قولها في بيان يوم أمس السبت: إن ‏تفشي المرض يتركز بشكل رئيسي في عاصمة الولاية مايدوغوري ومنطقة جيري ‏المحيطة بها، مشيرةً إلى صدور توجيهات صارمة بالتنفيذ الكامل لعمليات التطهير ‏البيئي، ودعوة السكان للمشاركة الفعّالة في تنظيف المنازل والمتاجر، وقنوات ‏الصرف الصحي للحد من انتشار الأوبئة.‏

ووفقاً لأحدث بيانات السلطات الصحية المحلية، أسفر انتشار المرض المنقول عبر ‏المياه الملوثة عن وفاة ما لا يقل عن 39 شخصاً، وإصابة أكثر من 4204 آخرين، ‏ما دفع بحكومة الولاية إلى إنشاء مراكز علاجية مخصصة ومجهزة لاستقبال ‏المصابين، وتطويق العدوى.‏

يُذكر أن مرض الكوليرا، الذي ينتقل عبر المياه والأغذية الملوثة بالبكتيريا مسبباً ‏الجفاف والإسهال الحاد، عاد للظهور في الولاية نتيجة لظروف الفقر والنزاعات ‏المستمرة التي تؤثر سلباً على البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي، في الوقت ‏الذي تمكنت فيه الدول المتقدمة من القضاء عليه بشكل شبه كلي بفضل أنظمة المعالجة ‏الحديثة.‏