نيجيريا تعلن إجراءات صحية مكثفة لمكافحة تفشي الكوليرا ‏

أبوجا-سانا
أعلنت السلطات النيجيرية اتخاذ إجراءات صحية وبيئية مشددة في ولاية بورنو شمال شرق البلاد، وذلك بهدف تطويق ومكافحة تفشي مرض الكوليرا الذي تسبب بوفاة عشرات الأشخاص خلال الأسابيع الأخيرة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن شرطة الولاية قولها في بيان يوم أمس السبت: إن تفشي المرض يتركز بشكل رئيسي في عاصمة الولاية مايدوغوري ومنطقة جيري المحيطة بها، مشيرةً إلى صدور توجيهات صارمة بالتنفيذ الكامل لعمليات التطهير البيئي، ودعوة السكان للمشاركة الفعّالة في تنظيف المنازل والمتاجر، وقنوات الصرف الصحي للحد من انتشار الأوبئة.
ووفقاً لأحدث بيانات السلطات الصحية المحلية، أسفر انتشار المرض المنقول عبر المياه الملوثة عن وفاة ما لا يقل عن 39 شخصاً، وإصابة أكثر من 4204 آخرين، ما دفع بحكومة الولاية إلى إنشاء مراكز علاجية مخصصة ومجهزة لاستقبال المصابين، وتطويق العدوى.
يُذكر أن مرض الكوليرا، الذي ينتقل عبر المياه والأغذية الملوثة بالبكتيريا مسبباً الجفاف والإسهال الحاد، عاد للظهور في الولاية نتيجة لظروف الفقر والنزاعات المستمرة التي تؤثر سلباً على البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي، في الوقت الذي تمكنت فيه الدول المتقدمة من القضاء عليه بشكل شبه كلي بفضل أنظمة المعالجة الحديثة.