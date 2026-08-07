“دمشق التي جمعت البلاغة لا يعجزها أن تجمع الناس” الكاتب الفلسطيني أدهم الشرقاوي

أهالي دير حافر يعبرون طرقاً خطيرة للوصول إلى مناطق سيطرة الدولة السورية
مواطن من منبج يكتشف حجراً أثرياً منحوتاً على شكل مجسم نسر في ريف حلب
مديرية الإعلام بحلب: تنظيم قسد يمنع خروج المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب
وضع حجر الأساس لبناء مدرسة في قرية الكبينة بريف اللاذقية الشمالي
كلمة وزير الاتصالات وتقانة المعلومات خلال مراسم الإعلان عن توقيع عقود استراتيجية
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