“دمشق التي جمعت البلاغة لا يعجزها أن تجمع الناس” الكاتب الفلسطيني أدهم الشرقاوي

اختتام فعاليات سباق “صمود الشام” للخيول العربية الأصيلة في نادي الفروسية المركزي بالديماس
بعينٍ لا ترى وحلمٍ لا ينطفئ.. الطالب حنا بسام خوري من السقيلبية يتحدى ظروفه ويتفوق في الثانوية
جمعة السليمان.. عينٌ ضوئية تحفظ أسواق دير الزور ومعالمها منذ السبعينات
محمد السباعي من حماة يتفوق في شهادة الدراسة الثانوية ويواصل رسالة العائلة
مطار دير الزور الدولي يستقبل أولى رحلات طيران الجزيرة القادمة من الكويت
اختتام دورة لغة الإشارة في إدلب بمشاركة 15 متدربة لتعزيز دمج الصم في المجتمع
دمشق تطوي فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الشعر الدولي وتكرم المشاركين
جولة للأدباء والشعراء المشاركين في مهرجان دمشق للشعر العربي على معالم معلولا وسجن صيدنايا
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