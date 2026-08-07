الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً في تموز إلى أعلى مستوى منذ ثلاث ‏سنوات

باريس-سانا‏

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة، ‏ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في تموز الماضي إلى أعلى مستوى لها ‏منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث ساهمت بذلك الظروف الجوية السيئة، ‏وتصاعد حدة الصراع بعدد من المناطق.‏

وذكرت وكالة “رويترز” أن متوسط مؤشر الفاو لأسعار الأغذية الذي ‏يقيس التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دولياً بلغ 131.1 ‏نقطة في تموز، مرتفعاً من 130.3 نقطة في حزيران، وهو أعلى مستوى له ‏منذ كانون الثاني 2023.‏

وأوضحت المنظمة أن ارتفاع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة الأغذية ‏بنسبة 3.4 بالمئة على أساس شهري كان الدافع وراء الاتجاه الصعودي في ‏تموز، والذي كان مدفوعاً بدوره بارتفاع أسعار القمح بنسبة 5.8 بالمئة، ‏جراء تأثرها بالمخاوف بشأن تعطل الصادرات من منطقة البحر الأسود، ‏والأضرار التي لحقت بالمحاصيل جراء موجات الحرارة في المناطق ‏المنتجة الرئيسية.‏

كما ارتفع مؤشر الفاو للزيوت النباتية بنسبة اثنين بالمئة ليصل إلى أعلى ‏مستوى له منذ حزيران 2022، بحسب بيانات المنظمة، حيث دعم ارتفاع ‏أسعار النفط الخام وسط تصعيد الحرب في الشرق الأوسط، والطلب القوي ‏على الديزل الحيوي، أسعار زيت النخيل وزيت الصويا، على الرغم من ‏انخفاض أسعار زيت بذور اللفت وزيت دوار الشمس.‏

وارتفعت أسعار السكر بنسبة 5.6 بالمئة بسبب المخاوف المتعلقة بالأحوال ‏الجوية في أوروبا وآسيا، وتوقعات زيادة الطلب على الإيثانول في البرازيل.‏

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة لرويترز هذا ‏الأسبوع: إن العالم يواجه موجة أخرى من تضخم أسعار المواد الغذائية، حيث ‏تتسبب الحرب في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب ‏ظاهرة “النينيو” المناخية، بارتفاع التكاليف وانخفاض غلة المحاصيل.‏

وعلى النقيض من ذلك، أشارت منظمة الأغذية والزراعة إلى انخفاض ‏أسعار اللحوم بنسبة 2.8 بالمئة عن أعلى مستوى قياسي سجلته في حزيران.‏

وانخفضت أسعار لحوم الدواجن والأبقار وغيرها من باقي الأنواع، على ‏الرغم من أن أسعار لحوم الأغنام وصلت إلى مستوى قياسي وسط نقص ‏إمدادات التصدير في أوقيانوسيا. وانخفضت أسعار منتجات الألبان بنسبة ‌‏0.7 بالمئة.‏

وجاء مؤشر أسعار الأغذية الإجمالي لمنظمة الأغذية والزراعة لشهر تموز ‏أعلى بقليل من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات والذي سجله في نيسان ‏الماضي.‏