الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً في تموز إلى أعلى مستوى منذ ثلاث ‏سنوات

باريس-سانا
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة، ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في تموز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث ساهمت بذلك الظروف الجوية السيئة، وتصاعد حدة الصراع بعدد من المناطق.
وذكرت وكالة “رويترز” أن متوسط مؤشر الفاو لأسعار الأغذية الذي يقيس التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دولياً بلغ 131.1 نقطة في تموز، مرتفعاً من 130.3 نقطة في حزيران، وهو أعلى مستوى له منذ كانون الثاني 2023.
وأوضحت المنظمة أن ارتفاع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة الأغذية بنسبة 3.4 بالمئة على أساس شهري كان الدافع وراء الاتجاه الصعودي في تموز، والذي كان مدفوعاً بدوره بارتفاع أسعار القمح بنسبة 5.8 بالمئة، جراء تأثرها بالمخاوف بشأن تعطل الصادرات من منطقة البحر الأسود، والأضرار التي لحقت بالمحاصيل جراء موجات الحرارة في المناطق المنتجة الرئيسية.
كما ارتفع مؤشر الفاو للزيوت النباتية بنسبة اثنين بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ حزيران 2022، بحسب بيانات المنظمة، حيث دعم ارتفاع أسعار النفط الخام وسط تصعيد الحرب في الشرق الأوسط، والطلب القوي على الديزل الحيوي، أسعار زيت النخيل وزيت الصويا، على الرغم من انخفاض أسعار زيت بذور اللفت وزيت دوار الشمس.
وارتفعت أسعار السكر بنسبة 5.6 بالمئة بسبب المخاوف المتعلقة بالأحوال الجوية في أوروبا وآسيا، وتوقعات زيادة الطلب على الإيثانول في البرازيل.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة لرويترز هذا الأسبوع: إن العالم يواجه موجة أخرى من تضخم أسعار المواد الغذائية، حيث تتسبب الحرب في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب ظاهرة “النينيو” المناخية، بارتفاع التكاليف وانخفاض غلة المحاصيل.
وعلى النقيض من ذلك، أشارت منظمة الأغذية والزراعة إلى انخفاض أسعار اللحوم بنسبة 2.8 بالمئة عن أعلى مستوى قياسي سجلته في حزيران.
وانخفضت أسعار لحوم الدواجن والأبقار وغيرها من باقي الأنواع، على الرغم من أن أسعار لحوم الأغنام وصلت إلى مستوى قياسي وسط نقص إمدادات التصدير في أوقيانوسيا. وانخفضت أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.7 بالمئة.
وجاء مؤشر أسعار الأغذية الإجمالي لمنظمة الأغذية والزراعة لشهر تموز أعلى بقليل من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات والذي سجله في نيسان الماضي.