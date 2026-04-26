طائرة مسيرة تستهدف قافلة مساعدات إنسانية شمال دارفور بالسودان

الخرطوم-سانا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأحد، تعرض قافلة مساعدات إنسانية تابعة لها لهجوم عبر طائرة مسيرة في منطقة شمال دارفور بالسودان، ما أدى إلى تدمير كامل المواد الإغاثية التي كانت مخصصة لآلاف النازحين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية قولها في بيان: “إن طائرة مسيرة استهدفت شاحنة تحمل معدات إيواء طارئة كانت في طريقها إلى مدينة طويلة، التي تضم أكثر من 700 ألف نازح فروا من القتال في مناطق أخرى بدارفور”، موضحة أن الهجوم تسبب في نشوب حريق أدى إلى تلف جميع الإمدادات، دون تسجيل إصابات بشرية.

وأعربت المفوضية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين وقوافل الإغاثة، محذرة من أن هذه الاعتداءات تفاقم معاناة النازحين الذين يعيشون في ظروف إنسانية قاسية بلا مأوى.

وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أعلن في وقت سابق مقتل نحو 700 شخص جراء قصف بطائرات مسيرة في السودان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

يشار إلى أن تقريراً لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة كشف مؤخراً أن نحو 29 مليون شخص في السودان، أي ما يعادل 60 بالمئة من السكان، يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد.