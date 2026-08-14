أدنوك الإماراتية تعلن تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز

أبوظبي-سانا

أعلنت شركة “أدنوك” الإماراتية اليوم الخميس تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات جراء الاستهداف والسيطرة على الوضع.

وأكدت الشركة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أهمية حماية سلامة البحارة وضمان حرية الملاحة والأمن البحري، دون أن تورد مزيداً من التفاصيل حول الحادثة.

ودعت الشركة إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

وكانت ناقلة تابعة لشركة “أدنوك” الإماراتية تعرضت في الثامن من الشهر الجاري للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، في ظل استمرار التوترات التي تشهدها المنطقة والمخاطر التي تواجه حركة الملاحة في المضيق.