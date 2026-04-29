البرلمان العربي يجدد إدانة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي

القاهرة-سانا

أكّد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي اليوم الأربعاء، أن مخرجات قمة جدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في السعودية، بما تضمنته من مواقف حازمة، تعكس وحدة الصف الخليجي والعربي في مواجهة التحديات، وآخرها الاعتداءات الإيرانية.

وفي بيان له أورده الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان أعرب اليماحي عن دعم البرلمان العربي الكامل لمخرجات هذه القمة، والتي جددت الإدانة الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي طالت عدداً من الدول العربية، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد اليماحي، تأييد البرلمان العربي لحق الدول العربية المتضررة من هذه الاعتداءات في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها، سواء بشكل فردي أو جماعي، وفقاً لما كفله ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن حماية الأمن القومي العربي تمثل أولوية لا تقبل التهاون.

اليماحي: البرلمان العربي يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز

كما أكد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل لموقف القمة بشأن ضرورة الإبقاء على حرية الملاحة في مضيق هرمز، ورفض أي إجراءات من شأنها تهديد أمنه أو تعطيل حركة التجارة الدولية، لما لذلك من تداعيات خطيرة على أمن الطاقة العالمي واستقرار الاقتصاد الدولي.

كما أعرب عن تقدير البرلمان العربي الكبير للجهود الحثيثة التي تبذلها السعودية، في دعم التكامل الخليجي، وتعزيز العمل العربي المشترك، والدفاع عن القضايا العربية في مختلف المحافل.

وبحثت القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في محافظة جدة غرب السعودية، أمس عدداً من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدات الإقليمية والدولية، وسبل تنسيق الجهود تجاهها، بما يضمن أن تراعي أي معالجات للأزمة الحالية مصالح دول مجلس التعاون، ويعزز أمنها واستقرارها.