باكستان وتركيا: الدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتعزيز أمن واستقرار المنطقة

إسلام أباد-سانا
أكد وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ونظيره التركي هاكان فيدان أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجاء في منشور على موقع وزارة الخارجية الباكستانية في منصة “إكس” اليوم الإثنين، أنّ الجانبين بحثا في اتصال هاتفي الليلة الماضية آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكّدا أنّ الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل للمضي قدماً نحو معالجة التحديات الإقليمية، وبما يضمن ترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة.
وجدّد وزيرا خارجية تركيا وباكستان تأكيد التزام بلديهما بمواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان وزراء خارجية باكستان وتركيا ومصر والسعودية أكدوا خلال الاجتماع الخامس للأطراف الإقليمية الأربعة في الـ 5 من الشهر الحالي، أهمية مواصلة التنسيق المشترك، وتوحيد المواقف بشأن القضايا الإقليمية، وضمان الملاحة البحرية في الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يكفل الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة.