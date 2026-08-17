باكستان وتركيا: الدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتعزيز أمن واستقرار المنطقة

إسلام أباد-سانا‏

أكد وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ونظيره التركي هاكان فيدان أن الحوار ‏والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

وجاء في منشور على موقع وزارة الخارجية الباكستانية في منصة “إكس” اليوم الإثنين، ‏أنّ الجانبين بحثا في اتصال هاتفي الليلة الماضية آخر التطورات والمستجدات على ‏الساحتين الإقليمية والدولية، وأكّدا أنّ الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل للمضي ‏قدماً نحو معالجة التحديات الإقليمية، وبما يضمن ترسيخ أسس السلام والاستقرار في ‏المنطقة.‏

وجدّد وزيرا خارجية تركيا وباكستان تأكيد التزام بلديهما بمواصلة تعزيز أطر التعاون ‏الثنائي في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.‏

وكان وزراء خارجية باكستان وتركيا ومصر والسعودية أكدوا خلال الاجتماع الخامس ‏للأطراف الإقليمية الأربعة في الـ 5 من الشهر الحالي، أهمية مواصلة التنسيق المشترك، ‏وتوحيد المواقف بشأن القضايا الإقليمية، وضمان الملاحة البحرية في الممرات المائية في ‏مضيقي هرمز وباب المندب، بما يكفل الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وأسواق ‏الطاقة.‏